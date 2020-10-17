شكرا لقرائتكم خبر عن «شركة المياه» تعلق على شكاوى ارتفاع أسعار «الوايت» في بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علقت شركة المياه الوطنية على شكاوى بعض المواطنين والمقيمين من ارتفاع أسعار “وايت المياه” غرب الخرج، حيث وصل سعره إلى 300 ريال تقريبا.

وأوضحت الشركة، في تغريدة عبر حساب العناية بالعملاء، أن لكل حي تعرفة رسمية ثابتة تعتمد على حجم الصهريج والمسافة بين الحي ومحطة التعبئة.

وأضافت “المياه الوطنية” أنه يمكن للعميل التعرف على الأسعار الرسمية بالتواصل مع قنوات الخدمة، وفي حالة التلاعب بالأسعار يتم تطبيق العقوبات والغرامات الصارمة على الصهريج المخالف.