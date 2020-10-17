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«التعليم» تغلق نظام ترقيات الإداريين.. وإعلان أسماء المترقين الشهر المقبل

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اسلام حسن 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم غلق تحديث البيانات وتقويم الأداء الوظيفي للإداريين والإداريات في مدراس التعليم العام، اليوم السبت، تمهيداً لاستحقاقات الترقية الوظيفية لمن أكملوا المدد النظامية للترقية بمختلف المراتب.

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وحددت الوزارة يوم الـ15 من شهر ربيع الأول القادم لإغلاق بطاقة الترقية رسمياً على أن تتم المفاضلة على ترقيات المراتب يوم الـ16 من الشهر نفسه، ومن ثم إعلان أسماء المترقين والمترقيات.

 

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