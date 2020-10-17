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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إبعاد الإعلامية اللبنانية "سازديل" من الكويت لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قررت السلطات الكويتية إبعاد الإعلامية اللبنانية سازديل عن دولة الكويت؛ وذلك بعد نشرها صورًا وُصفت بـ“المبتذلة“ من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق صحيفة ”القبس“ الكويتية، فقد أكدت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية أصدرت قرارها، اليوم السبت، موضحًا أن الصور التي تنشرها بشكل مبتذل ومسيء للآداب العامة هي السبب الرئيسي وراء ذلك الإبعاد.
ولفتت المصادر الأمنية إلى أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث الآداب) أحالت المذيعة إلى إدارة الإبعاد، وجرى حجز تذكرة طيران لها للعودة إلى بيروت.
وشددّ المصدر على أن المذيعة اللبنانية ستغادر على رحلة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة إلى بيروت، مساء اليوم، وتحديدًا عند الساعة 1.30 ظهرًا، على أن تترك البلاد عقب تبصيمها.
يشار إلى أن هذا القرار جرى اتخاذه بناء على شكوى مخالفتها الآداب العامة من خلال نشر مقاطع مُخلة بالآداب
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