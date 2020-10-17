ماذا طلب منفذ هجوم باريس من التلاميذ؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال ممثل الادعاء الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب فرانسوا ريكارد اليوم "السبت" إن الشاب البالغ من العمر 18 عاما الذي قطع رأس مدرس تاريخ أمام المدرسة التي يعمل بها تحدث إلى تلاميذه في الشارع وطلب منهم أن يشيروا له نحو ضحيته، وفقا لما نقله البيان.



وأضاف ريكارد خلال مؤتمر صحافي أن المهاجم المولود في روسيا نشر صورة لجسد المدرس على "تويتر" بعدما قطع رأسه وأرفقها برسالة يقر فيها بقتله.

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