شركة "غوغل" تطلق ميزة التعرف على الأغنية عن طريق اللحن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت شركة ”غوغل“ الأمريكية، إطلاقها ميزة جديدة تتيح التعرف على أغنية عن طريق الطنين أو الصفير أو الغناء.



ويحتاج المستخدمون فقط إلى النقر على الميكروفون في شريط البحث في تطبيق مساعد ”غوغل“ وقول ”ما هذه الأغنية؟“ أو مخاطبة مكبرات الصوت الذكية الخاصة بهم بقول ”مرحبا غوغل، ما هذه الأغنية؟“ قبل غنائها.

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وتعرض الأداة الجديدة المطابقات المحتملة بدون كلمات أو حتى أداء مثالي، وتساعد المستخدم على تحديد الأغنية التي يريدها.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن الاختبارات نجحت في تحديد 60% من الأغاني التي يتم نطقها أو غناؤها باستخدام تطبيق Google Assistant للهاتف المحمول.

وقالت ”غوغل“ إن الميزة الجديدة متاحة حاليا باللغة الإنكليزية على نظام التشغيل iOS، وبأكثر من 20 لغة على أندرويد، وتخطط لتوسيعها إلى المزيد من اللغات في المستقبل.

وكانت قد كشفت ”غوغل“ عن الميزة الجديدة في حدثها الافتراضي Search On، والذي تُعلن فيه عن تحديثات لمحرك البحث الخاص بها.

وقالت غوغل في منشور: ”نحن نعلم مدى الإحباط الذي تشعر به عندما لا تتذكر اسم أغنية أو أي من الكلمات، ولكن اللحن عالق في رأسك، يمكن أن يساعدك غوغل الآن في اكتشاف ذلك، لا يلزم وجود كلمات أو اسم فنان أو عرض صوتي مثالي“