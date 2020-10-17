المغرب... 200 ألف تلميذ يغادرون التعليم الخاص إلى المدارس العمومية

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن فؤاد بنشقرون، رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، القول إن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تأثر مداخيل 55 في المائة من الأسر المغربية بتداعيات جائحة "كوفيد-19"، وهو ما تسبب في حمل شريحة واسعة من المواطنين على نقل أبنائهم إلى مؤسسات التعليم العمومي التي تعاني أصلا من اكتظاظ كبير داخل أقسامها الدراسية.
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وأضاف فؤاد بنشقرون "على مستوى جميع المدن المغربية، نجد أن نسبة التلاميذ الذين غادروا المدارس الخصوصية قاربت 20 في المائة، وهو ما يمثل نحو 200 ألف تلميذ، وهذا مؤشر مقلق للغاية، خاصة في ما يتعلق بجودة التحصيل الدراسي".
وتابع بنشقرون بأن "فئة عريضة من هذه المدارس الخصوصية أصبحت مهددة بالإفلاس. وبالتالي، فإنقاذ وضعيتها المالية من طرف الحكومة أصبح ضرورة قصوى، في ظل استمرار تفشي الجائحة التي تحول دون عودة التلاميذ إلى مؤسساتهم التعليمية، وتوقف عملية استيفاء الرسوم والأقساط الدراسية من الآباء".
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