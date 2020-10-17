الحشد الشعبي يدعو للحفاظ على "هيبة الدولة" في العراق

وذكر إعلام الحشد في بيان، اليوم السبت: "نتفهم مشاعر العراقيين والمحبين والحريصين على تضحيات ودماء أبناء الحشد الشعبي، كما ندعم حرية الرأي والاحتجاج والتظاهر السلمي بما نص عليه الدستور"، معبراً عن "رفضه استخدام العنف والتخريب بأي شكل من الاشكال"، وفق موقع "السومرية"، المحلي.

وطالب الحشد، الجميع، بـ"الحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي واحترام رجال الأمن في هذا الظرف الحساس".

يأتي هذا بعد إقدام مجموعات من الموالين للحشد الشعبي بإحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد رداً على تصريحات القيادي فيه هوشيار زيباري.

هذا وطالب زيباري في وقت سابق في تغريدة على حسابه في تويتر: "بتنظيف المنطقة الخضراء من الحشد الشعبي".

وعلى إثر هذه التغريدة حدثت مشادات داخل مجلس النواب العراقي بين نواب يؤيدون الحشد ونواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بياناً عّلق فيه على الحادثة وأكد ضرورة التركيز على المشتركات وعدم تحريف تصريحات زيباري.