رئيس إقليم كردستان: مجموعة خارجة عن القانون أحرقت المقر الحزبي في بغداد

وبحسب شبكة "رووداو" الكردية، أدان نيجيرفان بارزاني في بيان الهجوم على الحزب واعتبره عملا تخريبيا.

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وأضاف أن الهجوم يستهدف "التعايش السلمي وتقويض للسلم المجتمعي والسياسي ولا تتفق مع مبادئ الدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان".

وتابع "سطرت قوات البيشمركة والحشد الشعبي والقوات المسلحة العراقية تاريخا مشتركا جديدا في الحرب على داعش، آملا أن تؤدي هذه الشراكة إلى المزيد من التعاون لإنقاذ كل شعب العراق من الأوضاع المتدهورة التي يعاني منها".

كما دعا جميع الأطراف إلى التعامل بهدوء مع هذه الحادثة، وأن تباشر المؤسسات المعنية في الحكومة العراقية بالتحقيقات والإجراءات القانونية بصورة جدية وبسرعة وتقدم المخربين للقانون.

وفي السياق، أدان الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني، الحادثة، مؤكدا على أن "الذين يهاجمون الحزب ويسيئون إلى مقدسات الشعب الكردي، في نهاية المطاف سيدفعون ضريبة عملهم".