رئيس الأركان الجزائرى: الشعب سيقوم بملحمة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري إن الشعب الجزائري سيسطر بمناسبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ملحمة عظيمة في سبيل الوطن، سيحفظها التاريخ، وتصونها الذاكرة الجماعية للأمة، وأضاف الفريق شنقريحة في تصريحات له اليوم السبت بمقر الناحية العسكرية الأولى بولاية البليدة (شمال) "ستكون هذه الملحمة لبنة قوية أخرى، يعلي بها شعبنا الأبي شأنه بين الأمم والشعوب، من خلال مشاركته القوية في هذا الاستفتاء الهام والحاسم".
وأشار إلى أن شباب الجزائر، سيكونون على موعد مع القدر، ليصنعوا تاريخ بلادهم بأنفسهم، ويرسموا معالم الجزائر الجديدة، تبعا لإرادتهم وطموحاتهم، ويكونوا إلى جانب إخوانهم في الجيش الوطني الشعبي، متحدين ومتآزرين، يقفون سدا منيعا، في وجه المتآمرين.
يذكر أن الجزائر ستشهد في الأول من نوفمبر المقبل استفتاء شعبيا على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني).
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