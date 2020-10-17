بوتين وولى عهد السعودية يبحثان اتفاقيات أوبك+ ومكافحة فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكرملين في بيان، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا ملف أسواق الطاقة وتنفيذ اتفاقات أوبك+.
وأضاف "أكد الجانبان استعدادهما لمواصلة التعاون الوثيق في هذا المجال للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمي"، كما بحث الزعيمان التعاون لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا وآفاق استخدام اللقاح الروسي سبوتنيك 5 في السعودية.
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