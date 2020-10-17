شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يهود يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطع مستوطنون يهود ، اليوم عشرات أشجار الزيتون من أراضي قريوت جنوب نابلس، ونقلت مصادرُ محليةٌ فلسطينية عن مسؤول مِلَف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قولَه: إن المستوطنين قطعوا نحو 30 شجرة زيتون في أراضي البلدة، تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني .

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