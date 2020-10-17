شكرا لقرائتكم خبر عن في مناشدة لـ«المياه الوطنية».. تسرّب بأحد أحياء الرياض وبلوغ المياه مسافات طويلة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رصد مقطع فيديو تسرّباً للمياه بأحد شوارع حي النرجس بمدينة الرياض ، وتحديدًا شارع 242، بدأ من أمس الجمعة ولازال مستمراً، مما أدى لبلوغها مسافات طويلة.

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ونشر حساب “طرق الرياض” المقطع ، وتفاعل العديد من المتابعين معه مناشدين شركة المياه الوطنية بسرعة التدخل لحل المشكلة حيث اتسعت رقعة المياه المسربة بصورة كبيرة.