سامسونج تسبق أمازون ومايكروسوفت في هذا التصنيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تصدرت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية قائمة "أفضل أرباب عمل في العالم (World's Best Employers) الصادرة عن مجلة الأعمال الأمريكية "فوربس (Forbes)"، حسبما أفاد مسؤولون كوري في الصناعة اليوم الجمعة.



احتلت سامسونج المرتبة الأولى في قائمة فوربس لأفضل أرباب عمل في العالم لعام 2020، تليها شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "أمازون" و"آي بي إم" و"مايكروسوفت".

وحققت سامسونج قفزة كبيرة في التصنيف العالمي، حيث قفزت من المرتبة الـ 106 في العام الماضي، وفي عام 2018، احتلت الشركة المرتبة الـ 76 في قائمة "فوربس" لأفضل أرباب عمل.

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وقال مسؤولو الصناعة إن إنجاز سامسونج له مغزى لأنه جاء وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، ومع الحفاظ على سلامة موظفيها كأولوية، يبدو أن الشركة أدارت سلسلة التوريد الخاصة بها بشكل جيد للحفاظ على إنتاجها ومبيعاتها.

ومن بين الشركات الكورية الجنوبية الأخرى، جاءت "إل جي" في المركز الخامس، واحتلت شركة "نايفر"، أكبر مشغل لبوابات الويب في البلاد، وشركة "أموريباسيفيك" لمستحضرات التجميل المرتبتين الـ 37 والـ 42 على التوالي، بينما جاءت "هيونداي موتور" الرائدة لصناعة السيارات في المركز الـ 80.

قالت فوربس إنها دخلت في شراكة مع شركة أبحاث السوق "ستاتيستا" لإجراء مسح على 160 ألف عامل بدوام كامل وبدوام جزئي من 58 دولة. وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من يونيو إلى يوليو، وطُلب من العمال تقييم مدى رضاهم عن مواضيع مختلفة، بما في ذلك استجابة أصحاب العمل للفيروس، والأثر الاقتصادي، والمساواة بين الجنسين، والمسؤولية الاجتماعية.

وتتألف القائمة النهائية من 750 شركة متعددة الجنسيات تقع مقراتها الرئيسية في 45 دولة، وفقا لمجلة فوربس.