دبي تطلق حملة "عيشوا تجربة العمر"

وتم إطلاق الحملة بشكل مبدئي عبر نظام "طيران الإمارات" للترفيه الجوي وسيتم نشرها بشكل تدريجي هذا الشهر بـ 20 لغة عبر العديد من المنصات في الأسواق الرئيسية التي عادت مرة أخرى لنشاطها خلال جائحة "كوفيد-19"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

​وتشجع الحملة السياح على الاستمتاع بكل ما تقدمه المدينة الزاخرة بالمقومات السياحية والعروض المميزة علاوة على دعوتهم لتخصيص تجارب استثنائية يجدونها "فقط في دبي" تتناسب مع أذواقهم وميولهم فضلا عن معايشتهم للبيئة متعددة الثقافات التي يتسم بها النسيج الاجتماعي لهذه المدينة العالمية، بحسب الوكالة.

وتروج هذه الحملة التسويقية لدبي وما تتميز به من مقومات سياحية إضافة إلى ما يمكن أن تقدمه لزوارها بما في ذلك وجهاتها التراثية والترفيهية فضلا عن المغامرات في الهواء الطلق والأنشطة المائية وفنون الطهي وأيضا التجارب التي تستهدف العائلات والتسوق وغيرها.

وسيكون شعار "عيشوا تجربة العمر" بمثابة القاعدة الأساسية الجديدة التي سترتكز عليها "دبي للسياحة" ضمن نهجها للتواصل مع جمهورها المستهدف والذي ستعتمده في كافة جهودها التسويقية المستقبلية.