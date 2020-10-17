القاهرة- سبوتنيك ولفتت إلى أنها ناقشت أيضا مع نظيرها المصري سامح شكري، في القاهرة، العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتجارة البشر.
© AFP 2020 / -
وأضافت "تحدثنا عن العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتجارة البشر والشبكات التي تمارس هذا النشاط الإجرامي".
وبدأت إثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق منذ عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وقد أعلنت أثيوبيا بداية الملء الأول للسد في 21 يوليو/ تموز الماضي قبل أن تعود وتقول إن ملء السد جاء على خلفية كثافة هطول الأمطار بالهضبة الأثيوبية مما ساعد في عملية ملء السد بصورة غير متعمدة، إلا أن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، بدون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، أثار حفيظة الدولتين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة إسبانية تحث مصر وإثيوبيا والسودان على التواصل لحل أزمة سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.