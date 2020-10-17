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عضو لجنة مواجهة كورونا في تونس: أسرة الإنعاش أوشكت على النفاد

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ودعت بن خليل التونسيين إلى الالتزام بقواعد الوقاية حتى لا تتعدى طاقة الاستيعاب بالمستشفيات قدرتها.

© Sputnik . Mariam Gdira

وقالت بن خليل في تصريح نقله، اليوم السبت، موقع "نسمة" التونسي إنه "لا يمكن معرفة نتائج حظر التجول في الوقت الراهن لذلك لا بد من التمديد فيه".

ودعت عضو اللجنة العلمية التونسية لمجابهة ، اليوم السبت، إلى التمديد في فترة حظر التجوّل للحد من التجمعات وتقليص عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأضافت عضو لجنة مجابهة كورونا أن الوضعية الحالية حرجة خاصة أنّ عدد الإصابات يفوق حالات الشفاء.

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جدير بالذكر أن وزارة التربية التونسية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وسط التلاميذ والمعلمين في البلاد بلغ أكثر من ألف حالة.

وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية، نشرت وزارة التربية إحصائيات إصابات فيروس كورونا في الوسط المدرسي منذ بداية الدراسة إلى يوم الاثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول.

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها وزارة التربية التونسية، إلى أن عدد المؤسسات التربوية التي سجلت بها إصابات بكوفيد-19 بلغت 492 مؤسسة تربوية.

وكانت السلطات الصحية في تونس قد وسعت مؤخرا من نطاق حظر التجول الليلي المفروض في البلاد، بسبب انتشار فيروس كورونا إلى 6 محافظات و26 مدينة.

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