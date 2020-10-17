شكري: هناك دول تتدخل في ليبيا لخدمة سياساتها التوسعية والوضع أصبح متأزما

القاهرة- سبوتنيك. وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا بالقاهرة "الوضع متأزم في ليبيا وهناك حالة عدم استقرار"، مشيرا إلى أن "هناك دول تتدخل في ليبيا ليس من منطلق حماية الشعب الليبي ولكن لخدمة سياسات توسعية".
وأضاف شكري "منذ الاجتماع الأول الخاص بالشأن في ليبيا، شددت مصر على ضرورة خلق المناخ الملائم لحل الأزمة في ليبيا بالحوار"، لافتا إلى أنه "هناك انتشار للتنظيمات والعناصر الإرهابية التي تحاول اختراق الحدود المصرية وهو ما جعل من الأهمية التعامل مع الأزمة والتوصل لاتفاق ليبي ليبي".
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وشدد على "ضرورة منع الانتشار الأجنبي على الأراضي الليبية"، متابعا "هناك دول عززت من خلال دعمها لعناصر وميليشيات متطرفة من الصراع والتوتر".
من جانبها قالت وزير الخارجية الإسبانية "نعمل معًا للتوصل إلى حل سلمي توافقي في كل صراعات المنطقة سواء في ليبيا أو الشرق الأوسط".
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