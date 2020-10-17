الجماعات الإرهابية تقطع مياه الشرب مجدداً عن مدينة الحسكة السورية

وأوضح مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة أن الجماعات الإرهابية قامت بإيقاف تشغيل محطة علوك ومنع عمال المؤسسة من الدخول لتشغيلها مشيرا إلى أن المحطة قبيل إيقاف تشغيلها كانت تعمل بشكل اعتيادي وأن التيار الكهربائي يغذي مشروع علوك من الشبكة الكهربائية القادمة من محطة كهرباء الدرباسية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وكانت مؤسسة المياه قامت أمس الأول بتركيب محولتين كهربائيتين وغاطسين للآبار في مشروع مياه علوك بريف رأس العين مقدمتين من فرع الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف تحسين عمليات الضخ وزيادتها.

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ويعتبر مشروع مياه علوك بريف رأس العين الشرقي المصدر الوحيد لتأمين مياه الشرب لنحو مليون نسمة في الحسكة وتعرض في فترات سابقة للتوقف نتيجة الاعتداء على المحطة من الإرهابيين، بحسب الوكالة.

وعاش حوالي مليون مواطن سوري في الحسكة وريفها في شهر آب/ أغسطس الماضي، بحالة صعبة نتيجة انقطاع مياه الشرب بشكل كامل لحوالي أكثر 20 يوماً متواصلة من مصدرها الوحيد (محطة علوك) التي يسيطر عليها الجيش التركي، رداً على قطع تنظيم "قسد" للكهرباء عن محطة مبروكة المغذية لمدينتي رأس العين وتل أبيض بالكهرباء.

أكد محافظ الحسكة، اللواء غسان حليم خليل، أن عودة مياه الشرب إلى مدينة الحسكة وبلدة تل تمر وريفهما، تمت بعد جهود حكومية سورية وروسية مشتركة، أفضت إلى عودة تشغيل محطة آبار علوك بريف رأس العين شمال غربي محافظة الحسكة التي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب لمليون مواطن سوري بعد انقطاع استمر أكثر من 14 يوما بشكل تام.