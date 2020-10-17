وأضاف المسماري، أن "الجيش الوطني الليبي يدعم أي تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة على كافة الأصعدة".
وأوضح أن "هناك وسائل إعلام محسوبة على حكومة الوفاق في طرابلس تعمل على زعزعة الأوضاع من خلال بث شائعات مبنية على أكاذيب وادعاءات مفبركة لا أساس لها من الصحة".
وأشار إلى "الشائعات حول قيام ما وصفته بعناصر مسلحة من المرتزقة الأجانب بالاستيلاء على بعض المباني العامة والمدارس في مدينة هون".
© AFP 2020 / ABDULLAH DOMA
وحذر قوات الوفاق من مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقع الجيش الليبي، مصرحا بأن
"هناك معلومات مؤكدة بالتخطيط للقيام بعمل عدواني يسبق الهجوم علىخط سرت-الجفرة".
وتابع "القوات المسلحة العربية الليبية كانت ولا زالت ملتزمة بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية وتفويت الفرصة على القوى المستفيدة من الفوضى".
وشدد على أن "الجيش الوطني الليبي على أهبة الاستعداد وأتم الجهوزية للرد على أي استفزاز أو مغامرة تستهدف قواته ومواقعه".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي: لدينا معلومات مؤكدة عن التخطيط لهجوم على خط سرت الجفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.