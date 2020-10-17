وفد الإمارات لزيارة إسرائيل لن يغادر "مطار بن غوريون".. لماذا؟

وأكد الوزير في تصريحات صحفية أن زيارة الوفد ستقتصر على اجتماعات في المطار الدولي في تل أبيب.

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ووفقا لـ"قناة i24" الإسرائيلية فقد كشف يزهار شاي وزير العلوم الإسرائيلي، أمس الجمعة، أنه تم إلغاء جدول حافل كان معداً للزيارة التي تعد الأولى منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الدولتين.

وأوضح أن ذلك بسبب حالة الإغلاق والعزل العام التي تفرضها السلطات الإسرائيلية المختصة بعد ازدياد كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا لديها.

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لكن في الوقت الذي أكد فيه مسؤولان، أحدهما إسرائيلي والآخر أمريكي، لوكالة رويترز أن زيارة الوفد الإماراتي المفترضة، الثلاثاء المقبل، قد تتم بأكملها في مطار "بن غوريون"، فإن الإمارات لم تؤكد حتى الآن هذه الزيارة.

وأكد وزير العلوم الإسرائيلي، الذي تشارك وزارته في المحادثات مع الوفود الإماراتية، في حوار إذاعي معه قائلا: "أن الزوار سيمكثون لبضع ساعات، وفقا لبروتوكول مكافحة كورونا".

كما صرح مسؤولون إسرائيليون بأن الوفد الإماراتي من المتوقع أن يشمل ثماني أو تسع مجموعات عمل في مجالات متنوعة للتعاون الثنائي، وذلك لمتابعة المحادثات التي بدأت في أبوظبي خلال زيارة وفد إسرائيلي في نهاية أغسطس الماضي.

وكانت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنوا رسميا في بيان مشترك نهاية أغسطس الماضي بدء المناقشات الأولى حول فرص وآفاق التعاون بين البلدان الثلاثة، في مختلف المجالات.