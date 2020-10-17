شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: 4 حالات وفاة و739 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، تسجيل 4 حالات وفاة، و739 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفيات إلى 694 حالة، وعدد المصابين الى 115 ألفا و483 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة الى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 139 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 5701 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 823 ألفا و206 مسحات.

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وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 6 حالات وفاة، و729 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفيات إلى 690 حالة، وعدد المصابين الى 114 ألفا و744 حالة.

وفى السياق قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح ، اليوم السبت، إن 613 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 107 آلاف و108 حالات.



وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ613 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.