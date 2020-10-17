شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 359 إصابة جديدة بكورونا و 370 حالات تعافي و21 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، عن تسجيل إصابة 359 جديدة بفيروس “كورونا”، و 21 حالة وفاة ، و 370 حالة تعافي .
وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 341854 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 328165 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5165 حالة وفاة .
وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا ،وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق ومدن المملكة كالتالي :
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