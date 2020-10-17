شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ثلاث حالات تستوجب إضاءة مصابيح السيارة أثناء القيادة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت الإدارة العامة للمرور، الحالات التي يجب فيها على قائد المركبة إضاءة مصابيحها أثناء القيادة. وتشمل هذه الحالات ما يلي: Advertisements – يجب على قائدي المركبات إضاءة مصابيحها نهارا عند وجود ضباب كثيف أو عواصف رملية تحجب الرؤية. – أثناء السير ليلاً على أي طريق مجهز بإنارة عامة أو غير مجهز. – للمركبات المزودة بأنوار خاصة للضباب واستخدامها فقط في حالة وجود ضباب أو سقوط ثلوج أو أمطار غزيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «المرور»: ثلاث حالات تستوجب إضاءة مصابيح السيارة أثناء القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.