شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الزراعية» يقدم تسهيلات ائتمانية لاستيراد الحطب ‏ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن صندوق التنمية الزراعية عن تقديم تسهيلات ائتمانية ‏لاستيراد الحطب لتغذية السوق المحلي؛ بهدف إلى الحفاظ على ‏البيئة وعلى الغطاء النباتي‎.‎

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وأوضح الصندوق، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أن برنامج التمويل يساعد المقترض للحصول على ‏خط ائتماني من البنك التجاري لغرض استيراد الحطب من خلال ‏اعتماد مستندي يعاد تمويله على ألا تتجاوز مدة الضمان 12 ‏شهراً‎.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى ‏‎حماية الموارد ‏الطبيعية من خلال دعم المنتج المستورد، وفتح المجال للمنشآت ‏الصغيرة والمتوسطة للتوسع في مزاولة هذا النشاط.

كما يستهدف البرنامج تذليل ‏العقبات للحصول على الاعتماد المستندي والاستفادة من خدمات ‏البنوك في هذا المجال‎.‎