شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الزراعية» يقدم تسهيلات ائتمانية لاستيراد الحطب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن صندوق التنمية الزراعية عن تقديم تسهيلات ائتمانية لاستيراد الحطب لتغذية السوق المحلي؛ بهدف إلى الحفاظ على البيئة وعلى الغطاء النباتي.
وأوضح الصندوق، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أن برنامج التمويل يساعد المقترض للحصول على خط ائتماني من البنك التجاري لغرض استيراد الحطب من خلال اعتماد مستندي يعاد تمويله على ألا تتجاوز مدة الضمان 12 شهراً.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية من خلال دعم المنتج المستورد، وفتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع في مزاولة هذا النشاط.
كما يستهدف البرنامج تذليل العقبات للحصول على الاعتماد المستندي والاستفادة من خدمات البنوك في هذا المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر «التنمية الزراعية» يقدم تسهيلات ائتمانية لاستيراد الحطب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.