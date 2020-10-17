شكرا لقرائتكم خبر عن خلال الـ 24 ساعة الماضية.. جدة تسجل ثالث أعلى درجة حرارة عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة قائمة بأعلى درجات حرارة تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية. وحلت محافظة جدة في المرتبة الثالثة عالميا من حيث ارتفاع درجة الحرارة، حيث سجلت 42.8 درجة مئوية. وكانت الهيئة العامة لـ لأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس استمرار درجات الحرارة الصغرى مابين ١٨-١٤ درجة مئوية على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية، حائل كذلك على مناطق القصيم،الرياض، الشرقية و نجران، قد تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

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