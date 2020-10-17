شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمادي»: خدمة تقنية مفيدة لإرسال أي ملف مهما كان حجمه.. إليكم الخطوات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي طريقة سهلة لإرسال أي ملف لأي شخص مهما كان حجم هذا الملف.
وعلق الحمادي، على الخدمة بقوله: “خدمة مفيدة لإرسال أي ملف تريد “مهما كان حجمه” إلى أي شخص، ويتم ذلك من خلال رفع الملف ثم إرسال رابطه إلى من تريد”.
وأوضح الحمادي أن هذه الطريقة تتميز بإمكانية الاطلاع على الملف قبل التحميل وإنشاء اسم رابط مخصص وخيار إرساله عبر البريد وغيره من الخصائص.
وتابع الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أنه يمكن الاستفادة من خلال هذا الرابط (اضغط هنا)، مضيفا أن الملف يبقى 14 يوم متاح للتحميل مجاناً.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحمادي»: خدمة تقنية مفيدة لإرسال أي ملف مهما كان حجمه.. إليكم الخطوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.