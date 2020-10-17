شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمادي»: خدمة تقنية مفيدة لإرسال أي ملف مهما كان حجمه.. إليكم الخطوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي طريقة سهلة لإرسال أي ملف لأي شخص مهما كان حجم هذا الملف.

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وعلق الحمادي، على الخدمة بقوله: “خدمة مفيدة لإرسال أي ملف تريد “مهما كان حجمه” إلى أي شخص، ويتم ذلك من خلال رفع الملف ثم إرسال رابطه إلى من تريد”.

وأوضح الحمادي أن هذه الطريقة تتميز بإمكانية الاطلاع على الملف قبل التحميل وإنشاء اسم رابط مخصص وخيار إرساله عبر البريد وغيره من الخصائص.

وتابع الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أنه يمكن الاستفادة من خلال هذا الرابط (اضغط هنا)، مضيفا أن الملف يبقى 14 يوم متاح للتحميل مجاناً.