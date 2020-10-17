تكرار غسل اليدين يؤدي لنتائج عكسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر الأطباء من خطورة تكرار غسل اليدين بالماء الساخن والصابون ولفترة طويلة.



وأكدت الدكتورة أولغا نيناستينا، أخصائية الأمراض الوبائية، من أن غسل اليدين بالماء الساخن والصابون طويلا ، وخاصة باستخدام مواد منظفة قوية، لا يؤدي إلى قتل الفيروس دائما، بل على العكس، يؤدي إلى جفاف الجلد، ويوفر الظروف الملائمة لتكاثر وانتشار البكتيريا.

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وأضافت "الاهتمام بغسل اليدين بين فترة وأخرى مسألة جيدة. ولكن تكرار العملية ولفترة طويلة، وخاصة باستخدام مواد تنظيف قوية وبالماء الساخن، يمكن أن يلحق الضرر باليدين ويسبب جفاف الجلد، ما يخلق ظروفا ملائمة جدا لتكاثر وانتشار البكتيريا".

وأوضحت أن قواعد غسل اليدين بسيطة جدا والجميع يعرفها، إلا ان البعض ينساها أو يتناساها ولا يوليها الأهمية اللازمة.

وأضافت "قبل كل شيء عند غسل اليدين يجب نزع جميع المجوهرات والحلي من الأصابع وكذلك الساعة وغيرها. بعدها نبلل اليدين ومن ثم نستخدم الصابون مدة 20 ثانية، لحين الحصول على رغوة كثيفة، يتم خلالها تنظيف المناطق بين الأصابع وتحت الأظافر والجانب الخلفي لليدين والمعصمين. وتعتبر مدة 30 ثانية، فترة مثالية لغسل اليدين".