شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولاية استرالية تسجل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت ولاية فيكتوريا الاسترالية حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا اليوم السبت وذلك في أدنى مستوى منذ مطلع يونيو.

Advertisements وتخضع مدينة ملبورن عاصمة الولاية لأشد إجراءات عزل عام منذ ثلاثة أشهر، ويعتزم دانيال أندروز رئيس حكومة الولاية عرض خطط تخفيف القيود يوم الأحد. وكان مسؤولو الولاية، وهي بؤرة انتشار الوباء في استراليا، قالوا إنهم سيخففون قيود العزل عندما يقل متوسط العدد اليومي للإصابات عن خمس حالات على مدار أسبوعين

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