حكم تونسي "تاريخي".. حذف لفظ عنصري من لقب رجل

وبحسب إذاعة "موزاييك"، أعلنت رئيسة جمعية "منامتي" التونسية، التي تنشط في مجال مكافحة العنصرية، سعدية مصباح، إن المحكمة الابتدائية بمدنين، جنوب شرقي تونس، أصدرت حكما بحذف لفظ "عتيق" من لقب رجل يبلغ من العمر 81 عاما.
© Sputnik . Mariem Gdira
ودعت مصباح وزارة التربية التونسية لإيجاد حلول ترسخ مبدأ التعايش واحترام الآخر، مهما كانت الاختلافات بين الأفراد، من خلال دمج مادة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية بداية من المراحل التحضيرية.
وأشارت سعدية مصباح إلى أن التونسيين "لم يتخلصوا من رواسب العبودية تماما، ولن يستطيعوا التخلص منها لأنهم لم يتعلموا حقوق الإنسان".
وشددت سعدية مصباح على أن القضاء التونسي يسمح للراغبين بحذف ألقاب أو أسماء ترمز للعبودية، مؤكدة إمكانية طلب المساعدة من جمعية "منامتي".
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