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الصحة العراقية تحذر من إعادة فرض حظر التجوال في حالة ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، من إعادة تطبيق قرار حظر التجوال، في حال ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، داعية العراقيين إلى ارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات.

 

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وقال مدير دائرة الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الأمير الحلفي، وفقا لقناة (السومرية نيوز)، "إن نسبة الشفاء جيدة ووصلت الى 85 %، والمتوقع زيادة حالات الشفاء من خلال تقديم الخدمات الطبية وفق البروتوكولات العلاجية العالمية"، مضيفا أن معدلات الإصابات لم تتغير بشكل كبير، بينما اتخذت الوزارة الإجراءات الصحية مع حلول موسم الشتاء، حيث من المتوقع أن يشهد زيادة بعدد الاصابات.

 

وأشار الحلفي إلى أن الزيارات الدينية لم تؤثر حتى الآن في ارتفاع معدل الإصابات بحسب بيانات الوزارة، لافتا إلى أن الاستعدادات التي ستتخذها الصحة لمواجهة الوباء هي بتوسيع السعة السريرية في المستشفيات لتكون قادرة على استيعاب ضعف عدد الإصابات المسجلة حاليا وتعزيز العلاجات المخصصة للفيروس.

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