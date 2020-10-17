شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق الاحتلال الإسرائيلي تهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة بالرصاص، وفتحت خراطيم المياه صوبها.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن زوارق الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مراكب الصيادين، وهي على بعد ثلاثة أميال، وفتحت خراطيم المياه صوبها قبالة شاطيء منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبرتها على الهروب إلى شاطيء البحر.
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالتنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة بشكل يومي، ويمنعهم من ممارسة مهنة الصيد؛ التي تعد مصدر رزقهم الرئيسي.
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