الإثارة تتجدد.. دورينا يعود

تعود الحياة والإثارة إلى كافة الملاعب السعودية، بدءًا من اليوم، مع انطلاق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في نسخته الجديدة 2020 ـ2021، بمباريات الشباب مع أبها، والتعاون مع الفيصلي، والوحدة مع القادسية والهلال مع العين.
16 ناديًا ينقلون أحلام جماهيرهم إلى أرض الواقع، آملين من لاعبيهم تحقيقها في موسم ينتظر أن يكون مليئًا بالحماس والإثارة.
النسخة التي تنطلق اليوم، تعد الثالثة من نوعها التي تحمل مسمى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث قدمت القيادة دعمًا لا محدودًا خلال الموسمين الماضيين للأندية، في إطار المساعي لنهضة الرياضة المحلية، والدوري بشكل خاص، في وقت أطلقت رابطة المحترفين قبل أيام حملة “دورينا الأغلى”.
نجوم من كل حدب وصوب سيركضون على المستطيل الأخضر، يختلفون في ألوانهم، لكن هدفهم واحد.. الانتصار ولا شيء غيره.
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