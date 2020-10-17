نزاهة تكشف عن العقوبات المنتظرة للمتورطين في قضايا الفساد مؤخراً

أكد المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين ، أن الهيئة تمتلك إدارات معنية بقياس مؤشرات الفساد وإجراء الإحصائيات اللازمة حسب ما يتوفر لها من معلومات .

وأشار الحسين ، خلال مداخلة مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” ، إلى أن هناك منظمات دولية تصدر مؤشرات بشكل دوري حول مكافحة الفساد.

وأضاف الحسين ، أن العقوبات التي تنتظر المتهمين في قضايا الفساد التي تم الكشف عنها أمس الخميس ، تتفاوت حسب الجريمة المرتكبة، حيث تصل عقوبة غسل الأموال إلى السجن 15 عامًا، والرشوة إلى 5 سنوات.

وأوضح أن الهيئة ستقوم باسترداد كافة الأموال التي تثبت التحقيقات أنه تم الحصول عليها بدون وجه حق، مشيرًا إلى أن البلاغات تمكّن الهيئة من تتبع المؤسسات التي تنطوي على فساد مالي.