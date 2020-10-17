"طرق دبي" تستأنف خدمة نقل ضيوف القرية العالمية بالحافلات والعبرات الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قررت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استئناف تشغيل خدمة الخطوط الأربعة للحافلات الناقلة لضيوف القرية العالمية في موسمها الجديد 2020 – 2021، الذي تحتفل به الوجهة العائلية الرائدة بذكرى اليوبيل الفضي، والرحلات السياحية على متن العبرات الكهربائية داخل الوجهة وذلك بالتزامن مع انطلاق الموسم الخامس والعشرين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري.



وتفصيلا، قال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "سنراعي التطبيق الأمثل للإجراءات الصحية الاحترازية على متن الحافلات وفي المحطات لتفادي انتشار الإصابة بفيروس كورونا بين الركاب والسائقين والعاملين في المحطات. والخطوط الأربعة للحافلات هي: الخط (102) المنطلق من محطة مترو الراشدية والخط (103) المنطلق من محطة مترو الاتحاد والخط (104) المنطلق من محطة حافلات الغبيبة والخط (106) المنطق من محطة مترو مول الإمارات.

وأضاف بهروزيان: "سنستخدم في نقل الركاب من المحطات المذكورة إلى القرية العالمية وبالعكس الحافلات الفاخرة نوع فولفو بدلا من الحافلات العادية هذه المرة حيث تمتاز هذه الحافلات بتوفير الراحة التامة والرفاهية للركاب والأمان العالي مما يُضفي على رحلة التنقّل من وإلى القرية العالمية المزيد من المتعة وقضاء أسعد الأوقات خلال الموسم السياحي الجديد بين الأفراد والعائلات."

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وعن التنقّل بالعبرات في القرية العالمية، قال بهروزيان: "لقد اعتمدنا كذلك خطة تشغيل (3) عبرات تعمل بالطاقة الكهربائية لخدمة ضيوف القرية العالمية للموسم الحالي حيث لاقت هذه الخدمة إقبالا كبيرا طوال المواسم الـ 10 الماضية للقرية.

وأكّد أن الهيئة تسعى دائما إلى توفير خدمة العبرة مع انطلاق فعاليات القرية العالمية كل عام خاصة مع وجود الإقبال الواسع على استخدامها من قبل الجمهور، الأمر الذي يسهم في تنشيط الحركة السياحية في القرية العالمية وتمنح الضيوف تجربة متميزة في استخدام عبرات تعمل في مجال الطاقة المتجددة وهو ما انعكس على راحة الجمهور سواء من المقيمين أو الزائرين.

وهنّئ المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات إدارة القرية العالمية وجميع موظفيها والعاملين فيها بمناسبة اليوبيل الفضي أي مرور (25) عاما على انطلاق الوجهة، مشيدا في الوقت نفسه بالشراكة القائمة بين هيئة الطرق والمواصلات والقرية العالمية لخدمة ضيوفها في الموسم السياحي لإمارة دبي.

وتابع بهروزيان بالقول: "تلعب القرية العالمية دورا حيويا في الحركة السياحية في إمارة دبي وذلك من خلال استقطاب أعداد كبيرة من سكان الدولة والزائرين والسائحين القادمين إليها من مختلف بلدان العالم لقضاء أوقات ممتعة مع الفعاليات والأنشطة والبرامج والألعاب الترفيهية المتنوّعة برفقة الأصدقاء وأفراد العائلات كباراً وصغاراً."

ومن جهته، قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: "نعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة نحو انطلاق موسم اليوبيل الفضي للقرية العالمية، واضعين راحة وسلامة ضيوفنا وجميع العاملين معنا على رأس أولياتنا، لنقدّم للجميع موسماً استثنائيا بكل المعايير. فخورين بشراكتنا الإستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلات المستمرة خلال جميع مواسمنا، التي تركز على أحد أهم نقاط التفاعل مع الضيوف من ناحية الوصول إلى الوجهة. نحن على ثقة بكفاءة الخدمات التي تقدمها الهيئة لضيوفنا بما يضمن راحتهم وتنقلهم بكل سهولة للوصول إلى القرية العالمية ومغادرتها."