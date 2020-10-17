إيران تحمل ألمانيا مسؤولية تزويد صدام بالأسلحة الكيميائية ومساعدته في ارتكاب جرائم حرب

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وتابع مندوب إيران: "هذه الهجمات أدت إلى إراقة دماء مئات الآف الإيرانيين الأبرياء إلى جانب 100 ألف ضحية ما زالوا يعانون من تبعات هذه الهجمات".
وشدد بلوجي "يجبتتحمل ألمانيا مسؤولية ضلوعها في مساعدة صدام وتزويده بألاسلحة الكيميائية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
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وأضاف أنه مع ذلك، "مُنعت إيران من شراء حتى أبسط أدوات الدفاع عن النفس لمنع أدنى حد من العدوان وأن فرض مثل هذه القيود على إيران مازالت مستمرة من قبل جميع الدول الغربية".
يشار إلى أن تصريح حيدر علي بلوجي جاءت خلال اجتماع لجنة نزع الاسلحة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سياق رده على تصريحات أدلى بها ممثل ألمانيا والحكومة اليمنية المستقيلة.
ووصف تصريحات الجانب اليمني بأنها عبثية ولا تستحق الرد ، مضيفا "أريد فقط أن أذكركم بأنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر هذه الدرجة من انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
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