شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. جو معتدل بالسعودية والبحرين وسلطنة عمان وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت حالة الطقس في دول الخليج صباح اليوم، حيث توقعت هئية الأرصاد في المملكة العربية السعودية بأن يسود طقسًا مستقرًا على معظم المناطق في المملكة، وفى الإمارات يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، ورطب ليلاً، ويكون في الكويت معتدلا.

وإلى التفاصيل:-

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم طقسًا مستقرًا على معظم المناطق، و سماء غائمة جزئيًا على مرتفعات مناطق عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالى والأوسط وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبى بسرعة 16-38كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية الغربية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية شرقية - شمالية شرقية 15 - 25 كم س، تصل إلى 35 كم س.

و اوضح المركز - فى بيانه اليومى - ان الموج فى الخليج العربى سيكون خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 13:22 والمد الثانى عند الساعة 01:36 و الجزر الأول عند الساعة 19:25 والجزر الثانى عند الساعة 07:29..و فى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 09:25 والمد الثانى عند الساعة 22:33 و الجزر الاول عند الساعة 15:53 والجزر الثانى عند الساعة 04:19.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 36 20 50 10 دبــى 36 18 45 15 الشارقة 38 19 50 10 عجمان 38 19 70 25 أم القيوين 36 20 60 25 رأس الخيمة 37 16 60 10 الفجيرة 34 23 40 15 العين 36 20 50 10 ليوا 35 21 80 10 الرويس 35 23 70 25 السلع 35 25 70 30 دلما 33 27 55 30 طنب الكبرى 34 28 60 35 طنب الصغرى 34 28 60 35 أبو موسى 34 28 60 35

البحرين

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أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم، فى مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى معتدلاً مع بعض السحب أحياناً.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار، ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى 25%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 37 °ﻡ

نهارًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم ساعة .

ليلًا

معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم ساعة .

سلطنة عمان

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 32°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 20°م وهي مشابهة لليلة أمس.