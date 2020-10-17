شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الهلال الأحمر يؤكد أن فيضانات السودان خلفت وضعا "فظيعا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام للاتحاد الدولى للصليب الأحمر و الهلال الأحمر جاجان تشاباجين إن الوضع الذى خلفته الفيضانات والسيول فى السودان "فظيع"، مضيفا أن النداء الذى أُطلق لجلب العون الطارئ "مازال لا يجد من الاستجابة ما يستحق".

وغادر جاجان تشاباجين السودان ، بعد زيارة استمرت عدة أيام "كانت أول مهمة خارجية له، منذ توليه منصبه فى فبراير 2020"، التقى خلالها عددًا من المسئولين، كما تفقد مناطق تضررت من السيول و الفيضانات .

وأشار الأمين العام، فى بيان للاتحاد الدولى للصليب الأحمر و الهلال الأحمر نُشر على موقعه الإلكتروني، إلى أنه عاد للتو من رحلة طاف فيها على بعض المناطق المتأثرة فى السودان ، حيث تسببت الفيضانات غير المسبوقة فى مقتل أكثر من 100 شخص فى حين أصبح 875 آخرون، نصفهم تقريبا من الأطفال، فى حاجة ماسة للدعم العاجل.

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وأوضح أن المتأثرين من المجتمعات السودان ية يعيشون فى خضم حالة طوارئ إنسانية كبيرة ومعقدة، حيث تهددهم الفيضانات والتضخم والوضع الصحى المتدهور ومخاطر الاصابة بفيروس كورونا.

وقال الأمين العام: "لم أكن مستعدا لما رأيت، فالوضع مذر"، معربا عن ألمه للخسائر التى تسببت فيها الفيضانات وسط الأطفال والنساء والفئات الضعيفة الأخرى.

وأضاف أن متطوعى وموظفى الهلال الأحمر السودان ى يعملون بلا كلل لدعم مجتمعاتهم، لكنهم يفتقرون إلى التمويل أو الأدوات للقيام بذلك، داعيا إلى مساعدة شعب السودان ، حيث إن "عواقب خذلان شعب السودان فى هذه المرحلة يمكن أن تكون وخيمة".