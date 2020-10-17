شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين بناء إسرائيل 4900 وحدة استيطانية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي، إننا ندين قرار إسرائيل بناء 4900 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية المحتلة.
واعتبر الصفدي، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن هذا القرار يعد «خرقا للقانون الدولى وإمعانا فى الخطوات اللاشرعية التى تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل».
وطالب الصفدي، بموقف دولى واضح فى رفض هذه الخطوات والضغط لوقفها ضرورة لحماية السلام وحماية القانون الدولي.
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