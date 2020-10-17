لبنان: الحريري لن يعتذر.. وعون مع دور أمريكي بشأن الحدود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الجمعة، أنه يعول على الدور الأمريكي الوسيط للوصول إلى حلول عادلة خلال مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أن من أولويات الحكومة، الإصلاحات للخروج من الأوضاع الصعبة ومكافحة الفساد، في وقت لا يزال الملف الحكومي أسير الجمود؛ حيث لم تحصل أي تطورات إيجابية تعدل من مواقف الأطراف والكتل النيابية قبيل موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يوم الخميس المقبل، غير أن سعد الحريري لا يزال المرشح الوحيد لتكليفه بتشكيل الحكومة وهو ليس في وارد التراجع عن هذه المهمة، فيما شهدت البلاد وقفات احتجاجية متنقلة، واعتصامات ومسيرات في الذكرى السنوية لثورة 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي تصادف اليوم.

فقد أبلغ عون مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، الذي استقبله، أمس، بأن لبنان يعول كثيراً على الدور الأمريكي الوسيط للوصول إلى حلول عادلة خلال المفاوضات التي بدأت قبل أيام لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، معتبراً أن هذا الدور يمكن أن يساعد على تذليل الصعوبات التي قد تعترض عملية التفاوض.

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كما أعرب عون​ خلال استقباله وزيرة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية ارانكا غونزاليس لايا، عن أمله في أن تلعب إسبانيا​ دوراً مهماً في ​الاتحاد الأوروبي​ والمحافل الدولية الأخرى لدعم ​لبنان​ ومساعدته في الظروف الصعبة التي يمر بها، مؤكداً أن العمل قائم على تشكيل حكومة جديدة تواجه التحديات الماثلة على مختلف الصعد.

من جهة أخرى، لا يزال الملف الحكومي أسير مواقف الأطراف والكتل السياسية؛ حيث لم يبرز أي تطور إيجابي لحلحلة العقد قبيل موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يوم الخميس المقبل، مع الإشارة إلى أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لا يزال المرشح الوحيد؛ حيث لا رغبة لديه في الاعتذار عن المهمة التي أرادها لنفسه.

على صعيد آخر، عمت الاعتصامات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية مختلف المناطق اللبنانية في بيروت والجنوب والبقاع والشمال، وعمد عدد من المحتجين، أمس، إلى كتابة عبارات وشعارات على أبواب عدد من المصارف في مدينة صيدا، من بينها: «أعيدوا لنا أموالنا»، «أين أموال المودعين»، «مافيات البنوك»، «أنتم في خطر». كما قطع محتجون طريق حلبا في عكار، اعتراضاً على توقيف ناشطين اثنين من الحراك الشعبي. وقام عدد من ناشطي الحراك في عكار في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول، بمسيرة في مدينة حلبا جالوا فيها على معظم الدوائر الرسمية. وطالبوا الموظفين بإقفالها، مرددين الهتافات ومجددين شعارات الثورة «حتى إسقاط السياسيين الفاسدين الذين نهبوا أموال الشعب اللبناني، وتقاسموه حصصاً».