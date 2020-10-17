شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الخليجي» وقوى أوروبية يدينان التوسع الاستيطاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أمس الجمعة، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً رفضه التام للخطط الإسرائيلية للتوسع بالمستوطنات في الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، كما أعربت عدة قوى أوروبية عن القلق العميق إزاء الخطط الاستيطانية الجديدة، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى نتائج عكسية، وتقوّض جهود السلام في المنطقة.

وطالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، المجتمع الدولي بضرورة وقف قرارات التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً أن بناء المستوطنات يشكل عقبة كبيرة أمام إحياء السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الأمين العام دعم مجلس التعاون للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المبادرة العربية للسلام وفي إطار القرارات الشرعية والقوانين الدولية.

من جهة أخرى، قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك، أمس، إنها تشعر بقلق عميق إزاء خطط إسرائيل بناء منازل استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وجاء في البيان: «نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بالمضي قدماً في بناء أكثر من 4900 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة». وأضاف:«التوسع الاستيطاني ينتهك القانون الدولي، ويزيد المخاطر التي تهدد قابلية استمرار حل الدولتين لإحلال سلام دائم وعادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني».

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وأضاف أنه «كما أكدنا مباشرة للحكومة الإسرائيلية، فإن هذه الخطوة تقوّض بدرجة إضافية جهود إعادة بناء الثقة بين الطرفين بهدف استئناف الحوار». وحضّت الدول الخمس إسرائيل على وقف بناء المستوطنات فوراً.

ويأتي التنديد الدولي، بعدما صادقت إسرائيل هذا الأسبوع على بناء أكثر من 1300 منزل استيطاني جديد في الضفة الغربية ليزيد عدد هذه المنازل على 4000 في إطار التحضير، بحسب منظمة إسرائيلية لمراقبة الاستيطان.

وتعتبر غالبية الدول المستوطنات التي تبنيها إسرائيل في الأراضي التي استولت عليها في حرب 1967 غير شرعية، وعقبة في طريق السلام.

في السياق نفسه، أكد مسؤول فلسطيني، امس، أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل صوت وقنابل غاز مسيل للدموع أحرقت أشجار الزيتون على تلة شمال غرب قرية برقة في الضفة الغربية، بينما كان المزارعون الفلسطينيون يحاولون الوصول إليها لقطف ثمارها مع بدء موسم الحصاد.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وليد عساف، خلال مشاركته المزارعين في محاولة الوصول إلى أراضيهم: «جيش الاحتلال أشعل حرائق للسيطرة على الموقف بعدما فشل في منع المزارعين والمتطوعين في الوصول إلى حقولهم». وتابع: «جيش الاحتلال يريد أن يقتلع وجودنا هنا عبر النيران، ولكننا نقول إننا سنبقى ندافع عن أرضنا».

وكان عشرات المزارعين ومعهم عدد من المتطوعين والنشطاء يحاولون الوصول إلى أشجار الزيتون القريبة من بؤرة استيطانية مقامة منذ عام 2002 على أراضي قرية برقة. وساعدت الرياح والأعشاب الجافة في سرعة انتشار النيران التي حاول المزارعون إخمادها بأيديهم. (وكالات)