شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يعلن اعتزامه تحرير كل المختطفين فى سجون المليشيا الحوثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة اليمنية الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، أن قوات الجيش اليمنى ماضية فى معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير كل المختطفين فى سجون مليشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران.

وأشاد بن عزيز - فى تصريح للموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، خلال استقباله المُحرَّرِين من سجون المليشيا الحوثية- بصمود المختطفين، وتضحياتهم فى سبيل حرية وكرامة كل اليمنيين، مشيرا إلى أنهم يناضلون من أجل الوطن والثوابت الوطنية، بعكس عناصر المليشيا الحوثية، الذين ينفذون مخططات إيران فى المنطقة.

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وأكد اهتمام القيادة السياسية بكل المختطفين فى السجون الحوثية، مثمنا كل الجهود التى بُذلت من أجل تحرير الأسرى بناءً على صفقة التبادل التى تمت برعاية الأمم المتحدة.