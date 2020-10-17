شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير الخزانة الأمريكى يرأس وفدا فى زيارة إلى إسرائيل والبحرين والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، فى بيان، أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين سيرأس وفدا أمريكيا يزور إسرائيل والبحرين والإمارات فى الفترة بين 17 و20 أكتوبر. تأتى الزيارة بعد شهر من توقيع الإمارات والبحرين على اتفاقين لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل ليصبحا أول بلدين عربيين يتخذان هذه الخطوة منذ 25 عاما.

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