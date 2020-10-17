شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توجه برصد غياب الطلاب عن «منصة مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت مصادر، أن وزارة التعليم وجهت برصد الغياب والحضور وتثبيته يومياً بما يتوافق مع تسجيل الحضور من خلال منصة مدرستي أو زيارات الطلاب للمدارس لاستلام وتسليم التكليفات المدرسية.

وأوضحت المصادر بحسب “عكاظ”، أن ذلك يأتي وفقاً لتعميم نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، وحرصاً على تتبع سير العملية التعليمية في الميدان وضمان الاستفادة الكاملة من منصة مدرستي وجميع قنوات التعليم عن بُعد، وأهمية ذلك في الرفع من نواتج التعلم.

وشدد العاصمي على تطبيق إجراءات الانضباط الواردة في قواعد السلوك والمواظبة، مؤكداً بأنه تم تحديث نظام نور بما يتوافق مع الوضع الراهن.