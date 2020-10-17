شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توجه برصد غياب الطلاب عن «منصة مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشفت مصادر، أن وزارة التعليم وجهت برصد الغياب والحضور وتثبيته يومياً بما يتوافق مع تسجيل الحضور من خلال منصة مدرستي أو زيارات الطلاب للمدارس لاستلام وتسليم التكليفات المدرسية.
وأوضحت المصادر بحسب “عكاظ”، أن ذلك يأتي وفقاً لتعميم نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، وحرصاً على تتبع سير العملية التعليمية في الميدان وضمان الاستفادة الكاملة من منصة مدرستي وجميع قنوات التعليم عن بُعد، وأهمية ذلك في الرفع من نواتج التعلم.
وشدد العاصمي على تطبيق إجراءات الانضباط الواردة في قواعد السلوك والمواظبة، مؤكداً بأنه تم تحديث نظام نور بما يتوافق مع الوضع الراهن.
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم» توجه برصد غياب الطلاب عن «منصة مدرستي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.