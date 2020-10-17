شكرا لقرائتكم خبر عن “Eve Devices” تطلق أحدث أجهزتها اللوحية.. تعرّف على المزايا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت شركة Eve Devices عن الجهاز اللوحي Eve V الجديد من فئة 2 في 1.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للجهاز اللوحي الجديد على معالج إنتل Tiger Lake-U-APU، والذي يعتبر أحدث معالج لأجهزة اللاب توب، وغالباً ما تأتي هذه المعالجات بأربعة أنوية مع بطاقة الرسوميات إنتل Iris Xe Graphics iGPU، والتي تعمل بشكل أسرع بكثير مقارنة ببطاقة الرسوميات إنتل UHD Graphics 620 الموجودة في الكثير من المعالجات القديمة، ويزخر الجهاز اللوحي الجديد بمروحة للتبريد.

ويمتاز الجهاز اللوحي Eve V الجديد بشاشة IGZO قياس 13.4 بوصة وبنسبة باعية 16:10، ويمكن للعملاء الاختيار بين لوحة بدقة وضوح 1920× 1200 بيكسل ولوحة 4K بدقة 3840 × 2400 بيكسل.

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ويمكن استعمال الشاشة بواسطة قلم إدخال البيانات بمستويات ضغط تصل إلى 4096، وتبلغ درجة السطوع 500 نيت في كلا الموديلين، ونسبة التباين 1500:1، وتوفر إمكانية عرض محتويات HDR10.

ويزخر الحاسوب اللوحي Eve V الجديد بالعديد من منافذ التوصيل ومنها منفذي Thunderbolt 4 ومنفذ USB-C 3.1 ومنفذ AUX وقارئ بطاقات الذاكرة microSD ومنفذ بطاقة SIM، مع دعم تقنية الواي فاي 6 وتقنية البلوتوث 5 ويتوافر به أربع سماعات، ويمكن تسجيل الدخول بنظام مايكروسوفت ويندوز عن طريق مستشعر بصمة الأصابع في زر التشغيل.