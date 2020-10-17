شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يكمل تبادل الأسرى.. وينتظر التسوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: صنعاء:الخليج،وكالات

تبادل طرفا الحرب في اليمن، أمس الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، تبادل الأسرى وفق اتفاق جنيف، للمساهمة في خلق قوة دافعة لمسعى جديد ينهي الحرب.

واتفقت الحكومة الشرعية في اليمن وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران الشهر الماضي في سويسرا على تبادل 1081 أسيراً، بينهم 15 سعودياً، في أكبر عملية تبادل من نوعها خلال النزاع المستمر منذ خمس سنوات.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تدير العملية إنه تم تبادل أكثر من 700 سجين أول أمس الخميس مع انطلاق العملية.

وقال شاهد من رويترز واللجنة الدولية للصليب الأحمر إن طائرة تابعة للجنة أقلعت صباح أمس الجمعة من مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، لنقل محتجزين إلى العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وذكر متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الطائرة تقل 101 من الأسرى الحوثيين.

وأضاف أن طائرة تابعة للجنة أقلعت في الوقت نفسه من مطار صنعاء وعلى متنها 76 أسيراً متوجهة إلى عدن. وقالت قناة المسيرة التلفزيونية التي يديرها الحوثيون إن طائرتين أخريين غادرتا صنعاء الجمعة تقلان نحو 150 سجيناً.

وسجد الرجال الذين نزلوا من الطائرة بعد هبوطها في مطار عدن وقبلوا الأرض فيما تعانق بعضهم ووقفوا في انتظار الأصدقاء والأقارب.

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وقال تلفزيون العربية إن المقرر هو تبادل 355 سجيناً الجمعة.

وكان المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام قال الخميس إن تبادل السجناء يجلب الأمل في تحقيق السلام.

وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث مجلس الأمن أن عملية التبادل «جسر جوي للأمل»، مضيفاً أن الجانبين لا يزالان يجريان مفاوضات بشأن وقف إطلاق نار دائم يأمل أن يتم التوصل له قبل نهاية العام.

واتفق الجانبان في ستوكهولم في 2018 على تبادل 15 ألف سجين لتمهيد الطريق لمفاوضات سياسية تنهي الصراع، لكن لم يتحقق سوى القليل من التقدم.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» أعلنت عن وصول (19) أسيراً من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية مساء الخميس من بينهم (15) أسيراً سعودياً و (4) أسرى سودانيين.

وذكر العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أنه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم لقاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، والملحق العسكري بسفارة السودان لدى المملكة العميد الركن مجدي السماني وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة وضباط الارتباط من الجانب السوداني الشقيق بقيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى.

وأشار العقيد المالكي إلى أن وصول الأسرى من قوات التحالف يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف بعودة كافة الأسرى والمحتجزين.

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تثمن جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث في الوصول إلى تنفيذ اتفاق تسليم الأسرى والمحتجزين بالمرحلة الأولى وفي إطار اتفاق «ستوكهولم».