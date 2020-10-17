شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يتجاوز عتبة 39 مليون مصاب بـ «كورونا».. و1.1 مليون وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1٫1 مليون شخص في العالم حتى أمس الجمعة، فيما تخطى عدد الإصابات عتبة 39 مليوناً، ودخلت الولايات المتحدة بوابة 8 ملايين إصابة و217 ألف وفاة.

وسجلت بنهاية يوم الخميس 6086 وفاة، و404,758 إصابة جديدة حول العالم. وبناء على التقارير الأخيرة، فقد سجلت الولايات المتحدة العدد الأكبر من الوفيات الجديدة (1103)، تليها الهند (985)، فالبرازيل (713).

أمريكا أولاً

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً في العالم؛ إذ سجّلت 217,717 وفاة من بين أكثر من 8 ملايين إصابة، وفق تعداد جامعة جونز هوبكنز.

والبرازيل هي البلد الأكثر تأثراً ثانيا؛ إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 152,460 من بين 5,169,386 إصابة، ومن ثم الهند التي سجلت 112,161 وفاة من بين 7,370,468 إصابة، والمكسيك التي أعلنت 85,285 وفاة من بين 834,910 إصابات.

باريس تدخل الحظر

وبدأت باريس وضواحيها، إضافة إلى ثماني مدن كبرى أخرى (ليون وليل وتولوز ومونبلييه وسانت إتيان وإيكس مرسيليا وروان وجرينوبل) في حالة تأهب قصوى، لحظر التجول الذي بدأ منتصف ليل الجمعة/السبت، بعدما سجلت البلاد أكثر من ثلاثين ألف إصابة في 24 ساعة وهو رقم قياسي. وكانت الحكومة قررت فرض حظر تجول «لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع»، أو حتى «أكثر من ذلك إذا وافق البرلمان».

ارتفاع قياسي في روسيا

وسجلت روسيا خلال 24 ساعة ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» المستجد عقب تسجيل 15 ألفاً، و150 إصابة في أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة. وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي، أنه سجل مليوناً و369 ألفاً، و313 إصابة، منذ بداية الجائحة، مشيراً إلى تسجيل 232 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 23723. وفي السياق ذاته، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أمس، أن السلطات الصحية بدأت بإعداد قوائم المواطنين للشروع في عمليات التطعيم الشامل ضد الفيروس، ومن المنتظر أن يبدأ نهاية نوفمبر القادم. وعبر الكرملين الجمعة، عن قلقه من الارتفاع الكبير في الإصابة بالفيروس ومن تفشيه بسرعة، لكنه أكد أن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

.. وسويسرا كذلك

أظهرت بيانات من وكالة الصحة العامة في سويسرا الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بواقع 3105 حالات في زيادة قياسية يومية جديدة. وسجلت الوكالة 74,422 إصابة مؤكدة في المجمل في سويسرا، وإمارة ليختنشتاين المجاورة. كما توفي خمسة أشخاص جراء الفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1823.

السويد

وسجلت السويد 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلا أن كبير خبراء مكافحة الأوبئة في البلاد، قال إن الارتفاع الأخير في معدلات الإصابة الجديدة لا يمثل مؤشراً على موجة ثانية للوباء. وتشهد السويد، التي تجنبت فرض إجراءات للعزل العام لاحتواء الفيروس، وتركت معظم المدارس والمطاعم والشركات مفتوحة طوال فترة انتشار الوباء، اتجاهاً تصاعدياً في معدلات الإصابات الجديدة منذ أوائل سبتمبر.

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النمسا

دعا المستشار سيباستيان كورتس، رئيس وزراء النمسا، إلى تشديد الإجراءات الاحترازية الإقليمية على مستوى جميع الولايات التسع لمكافحة انتشار وباء «كورونا» المستجد، مشيراً إلى عزم الحكومة فرض لوائح وإجراءات أكثر صرامة. وأعرب المستشار كورتس عن قناعته بأن أوروبا أصبحت تعاني موجة الوباء الثانية، مؤكداً أن انتشار الفيروس يجعل من الضروري «محاربته بإجراءات صارمة للغاية».

وأكد رودلف أنشوبر وزير الصحة، عدم تخطيط الحكومة حالياً لفرض إغلاق جديد، مشيراً إلى أن قرار الإغلاق غير ممكن قبل موافقة البرلمان، كما أن متطلباته القانونية مقيدة، وترتبط بحدوث انهيار شامل للنظام الصحي.

بريطانيا وإجراءاتها

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الجمعة، إن بريطانيا تتبنى منهجاً يستهدف مناطق معينة للتعامل مع القفزة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19؛ إذ تفرض قيوداً محلية لتفادي إغلاق عام وطني آخر وما سببه من ضرر للاقتصاد. وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة الوطنية (بي بي سي): «نطبق هذا النهج لتفادي إغلاق آخر على المستوى الوطني».

محكمة تلغي القيود الليلية في برلين

ألغت محكمة برلين الإدارية أمس الجمعة، لزوم إغلاق الحانات والمطاعم في العاصمة الألمانية يومياً بين الساعة الحادية عشرة ليلاً والسادسة صباحاً، معتبرة أنه «من غير الواضح» أن هذا الإجراء يساعد في مكافحة فيروس كورونا المستجد. وكان ملاك 11 مطعماً في برلين يعارضون هذه القيود الليلية، قد لجأوا إلى المحكمة بصفة عاجلة. ورأت المحكمة أن الإصابات الجديدة في ألمانيا ناجمة خصوصاً عن تجمعات خاصة بين عائلات وأصدقاء وفي مصانع معالجة اللحوم والتجمعات الدينية، أو على علاقة بالسفر. وأضافت أن إغلاق المطاعم والحانات يشكل «انتهاكاً غير متناسب لحرية» هذا القطاع.

وسجلت ألمانيا 7,334 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة. وكانت ألمانيا قد سجلت الخميس، 6,638 حالة جديدة، وهو ما كان يمثل رقماً قياسياً جديداً كأعلى رقم يومي منذ ظهور الجائحة. ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 348 ألفاً، و557 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 9,734 حالة، بزيادة قدرها 24 حالة، مقارنة بأمس، وبلغ عدد المتعافين نحو 287 ألفاً و600 حالة.

أوكرانيا

وقال مجلس الأمن القومي في أوكرانيا الجمعة، إن البلاد سجلت 5,992 إصابة جديدة بكوفيد 19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ارتفاعاً من الرقم القياسي السابق البالغ 5804 إصابات، المسجل في التاسع من أكتوبر. وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 287,231، منها 5394 وفاة، بينها 92 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

إصابات ولا وفيات في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الجمعة، تسجيل 24 إصابة «وافدة» بفيروس «كورونا» المستجد، فيما لم تسجل أي وفاة أو إصابة محلية خلال 24 ساعة. وقالت اللجنة إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 85 ألفاً، و646 شخصاً، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصاً.

الهند إلى 7.37 مليون

سجلت الهند 63 ألفاً و371 إصابة جديدة بفيروس «كوفيد 19» خلال الساعات ال 24 الماضية، ليصل الإجمالي إلى 7.37 مليون. وكشفت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 895 وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 112 ألفاً و161 حالة. وتجاوزت الهند حاجز سبعة ملايين إصابة الأحد الماضي، بعدما أضافت مليون حالة في 13 يوماً فقط. (وكالات)