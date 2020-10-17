«طيران الإمارات» و«الإمارات دبي الوطني» بين أفضل شركات التوظيف عالمياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّت «طيران الإمارات» وبنك «الإمارات دبي الوطني» ضمن أفضل 750 شركة توظيف في العالم لعام 2020، وهي القائمة السنوية التي تعدها مجلة «فوربس» بالتعاون مع مؤسسة «ستاتيستا» للإحصاء، لتحتل الشركتان الإماراتيتان بذلك موقعاً رائداً بين نخبة الشركات والمؤسسات العالمية.

وجاءت شركة طيران الإمارات في المركز ال 39 بالقائمة، في حين حل بنك الإمارات دبي الوطني في المركز 624 عالمياً، وتأسست طيران الإمارات في عام 1985، وتوظف حالياً نحو 60 ألف موظف. أما بنك الإمارات دبي الوطني فقد تأسس في عام 1963، ولديه 25 ألف موظف.

ولتحديد الشركات الأفضل، استطلعت «ستاتيستا» آراء أكثر من 160 ألف موظف بدوام كامل وجزئي من 58 دولة وكلهم يعملون في شركات لديها عمليات في دول أو مناطق متعددة. وأجري الاستطلاع خلال الفترة بين شهري يونيو ويوليو، وطلب من المشاركين تقييم ما إذا كانوا سيوصون بالشركات التي يعملون بها لأصدقائهم وأفراد عائلتهم. وطلب أيضاً من المستطلعة آرائهم تقييم رضاهم عن شركاتهم من ناحية السمعة والبصمة الاقتصادية والمساواة بين الجنسين والمسؤولية الاجتماعية وتنمية المواهب وكيفية الاستجابة لجائحة «كوفيد-19».

وتصدرت شركة «سامسونج» القائمة، تلتها «أمازون» في المركز الثاني، و«آي بي إم» ثالثة، و«مايكروسوفت» في المركز الرابع، و«إل جي» في المركز الخامس.