شكرا لقرائتكم خبر عن المستهلكون.. ضحايا التضليل فـي إعلانـات «المشاهيـر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إيمان عبدالله آل علي

«صباح الخير متابعين، هذا الكريم السحري لا بد أن أضعه على وجهي كل صباح ليبدو أكثر إشراقاً»، «أنصحكم متابعين بزيارة هذه العيادة استفدت كثيراً من خدماتها»، هكذا يبدأ مشاهير التواصل الاجتماعي إعلاناتهم يومياً على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بتمريرهم إعلاناً قبضوا ثمنه، كأنه جزء من روتينهم اليومي، ويستعرضون ذلك كأنه استخدام شخصي، مدعين استخدامهم للمنتج لأنه يتميز بجودة عالية، ليقع المستهلك ضحية ذلك.

رصدت ”الخليج 365” الكثير من الإعلانات التي روجت بهذه الطريقة، من دون ذكر المعلنين كلمة إعلان، أو مادة إعلانية، وقد أصدر المجلس الوطني للإعلام دليلاً للإعلانات، وتعميماً لتنظيم العملية، حيث أكد المجلس أن استخدام أساليب، أو عبارات إعلانية بطريقة غير مباشرة، توحي بأن الشخص المعلن يستخدم المادة، أو المنتج، لا يعفي صاحب الحساب من الحصول على التراخيص والالتزام بالشروط، والضوابط، وإلزام الجميع بالحصول على رخصة مزاولة الأنشطة الإعلانية، وتحديد هوية الإعلان على وسائل التواصل بوضوح، ووضع حدود تفصل الإعلان عن أية مادة أخرى.

وطالب مستهلكون بضرورة تطبيق القانون الذي وضعه المجلس الوطني للإعلام، وتحديد أن المنتج المعروض إعلان، فمن حق المتابع أن يدرك أن اقتناء المشهور للمنتج، أو ذهابه لمكان ما بناء على أهميته ،أم أن كل ذلك مواد مدفوعة الثمن.

قالت فاطمة المازمي: من وجهة نظري كمستهلك، لابد أن يتم التصريح بالإعلان عن المنتج وليس الاكتفاء بالترويج عن المنتج، وتضليل المستهلك، فالكثير ممن يطلقون على أنفسهم مؤثري التواصل الاجتماعي - ولا أعمم - يفتقدون المعرفة التامة بالمنتج، أو الإجراءات المتبعة، والأسوأ عندما يتم الترويج لمنتجات طبية، وتجميلية، وغذائية، قد تهدد صحة المستهلك وقد تودي بحياته، لا سمح الله، لذلك وجب تطبيق القانون.

ولفتت إلى ضرورة أن يتم توضيح الإعلان، وطبيعته، وأن يتحمل مشاهير التواصل الاجتماعي المسؤولية، والمصداقية وتطبيق الاشتراطات والمعايير للإعلان، وليس الاكتفاء بالإعلان فقط. والإعلان عن المنتج من غير تصريح، أو الإعلان المبهم للمنتج يعتبر مخالفة، ولابد للجهات المختصة من البت فيها حماية للمستهلكين.

وعن تجربتها مع إعلانات مواقع التواصل، قالت: من منا لم ينجذب للإعلان، والترويج عن منتج ما في وسائل التواصل الاجتماعي، وإن كانت مرات قليلة جداً؟ ولكن جميعنا يقع في فخ بعضها، فهناك منتجات ذات السمعة القوية، وإن تم الترويج لها من قبل مؤثري التواصل الاجتماعي والتي تتميز بجودة منتجاتها، وتعمل على الاستفادة من تطور منصات التواصل الاجتماعي للتسويق والترويج الفعال، حقيقة كمستهلك أحب تجربة اقتناء المنتج شخصياً، ولا انخرط في ما يتم الترويج له عن طريق المشاهير، أو مؤثري منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن الإعلان عن المنتج يعتبر خطة تسويقية ذات أهمية بالغة للترويج لمنتج ما، سواء على منصات التواصل الاجتماعي، أو المنصات الأخرى، وعدم الاكتفاء بالإعلان عن المنتج، وإنما تطبيق المعايير المتبعة للترويج عن المنتج، وتجنب الإعلان المبهم، أو المضلل، أو غير صحيح.

وقالت: تعنى الجهات المختصة بسن التشريعات والقوانين واللوائح التي تنظم عمليات الإعلان والترويج عن المنتجات في منصات التواصل الاجتماعي للأفراد المرخصين، ولكن ضرورة تشديد الرقابة وتوجيه المستهلكين وزيادة الوعي في الوقت نفسه، مطلب مهم، ويعزى سبب عدم التزام الأطراف إلى ضعف معرفة المؤثر بالتواصل الاجتماعي بضرورة حيازة الترخيص من قبل الجهات المختصة لتنظيم عملية الإعلان.



التزام بالقرار



أكد أحمد الغنيمي شاعر، أنه كمؤثر ومعلن ومخالط للعديد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الأغلبية قد التزموا بالقرار بتحديد أن المادة المعروضة هي مادة إعلامية، وأنا واحد منهم، وقد كنت من المؤيدين لهذه الفكرة، لأنها في المقام الأول تبين أن المنتج عبارة عن «معلن عنه»، وليس تجربة حقيقية للعارض «المشهور»، وبالتالي فإن البهرجة، والبروباجندا الإعلامية للمنتج قلت، ما أدى إلى زيادة وعي الجمهور بما يتم الإعلان عنه.

وقال: أما بخصوص الذين لم يلتزموا بالقانون بوضع عبارة «إعلان» فسوف تصل إليهم يد الرقيب، حيث إن المجلس الوطني للإعلام يراقب عن كثب معظم المشاهير والمعلنين في مجال السوشيال ميديا.

وفعلياً، كتجربة شخصية لم أتعرض لخداع بشراء منتج من مواقع التواصل، والجمهور أصبح واعياً بما يريد، ولا تنطلي عليه أي خدعة، فببساطة بإمكان الشخص مراجعة ردود الأفعال، أو مقارنة أسعار أي سلعة من خلال محركات البحث مثل «جوجل»، وغيره.



تجاوز القوانين



أكد المخترع خالد آل علي أن مواقع التواصل تشهد العديد من المواد الإعلانية التي تروج في حسابات مشاهير التواصل الاجتماعي، من دون توضيح أن ذلك إعلان، وهذا الإجراء اعتبره تجاوزاً على قوانين الجهات المعنية التي تقنن هذه المسألة.

ويتوجب أن يتم نشر ثقافة واضحة بين المجتمع لوقف هذا النوع من الإعلانات، والبدء بالتصدي لها.

وقال: نرجو من الجهات المعنية تخفيض القيمة المخصصة للإعلانات بحيث تكون بمتناول المعلنين، حيث إنها تعتبر مصدراً للرزق لهم.

وخفض قيمة الترخيص للإعلان سيساهم في فتح سوق للمنشورات والإعلانات، ودخل قوي وتحريك للمنتجات والسلع المعلنة بشكل ينعش السوق المحلي.

وأضاف: رغم وجود قانون يلزم الجميع بتوضيح أن المادة المعروضة إعلان، إلا أن البعض لم يلتزم، وقد يدل ذلك على عدم إيصال المعلومة وتثقيف المجتمع بالشكل الكافي، ويتوجب توضيح هذا الأمر لكل من يتم إبلاغه بسوء استخدام هذه الخدمة. كذلك يتوجب معاقبة كل من يحصل على هذا الإنذار، أو الإبلاغ في حال تكررت معه الحادثة، ولم يقم بتعديل وضعه، واستخراج رخصة للإعلان، أو بادر بنشر إعلان من دون الإشارة إليه.



إجراء خاطيء



أكد خالد الزعابي، أن عرض المنتجات في حسابات مشاهير التواصل الاجتماعي من دون توضيح أن المنتج المعروض مادة إعلانية، إجراء غير صحيح، وقد يتعرض المستهلك للخداع، لأنه يجهل حقيقة استخدام المؤثر للمنتج، وعن تجربة شخصية تعرضت للخداع عند شراء منتجات بناء على وصف مؤثري التواصل، وكان المنتج غير جيد.

وقال: نطالب بتوقيع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف التطبيقات (سناب - انستقرام - وإلخ..)، على ميثاق، أو إقرار بتحملهم الأضرار نتيجة استخدام المستهلك تلك المادة بناء على الإعلان، مع ضرورة تشديد الرقابة على حسابات بعض المشاهير.



خداع المستهلك



هدى الشيبة، قالت: كثيراً ما انجرفنا لشراء منتجات بسبب قوة الإعلان وأسلوب الشخص الذي يعلن عنها، فانخدعنا، مثلاً تم الإعلان عن وجبات في مطعم ما، ومن خلال فن التصوير كان المكان راقياً وفخماً، وفي الإعلان الأسعار كانت جيدة، وعند الذهاب للمطعم وجدنا المطعم غرفة صغيرة، الكل متكدس بجانب بعض، وقائمة الطعام مختلفة تماماً، وهناك أيضاً إعلان عن منتج لشد البشرة وبقيمة عالية لكن الإعلان أوهمنا أن الشخصية التي أعلنت استفادت بشرتها بعد شهر، واستخدمناه لمدة ثلاثة أشهر، ولا توجد فائدة، ثم وجدت المشهورة نفسها تعلن عن منتج آخر بنفس طريقة المنتج السابق، وانه هو من غيّر بشرتها، وساعد في شدها، لتتضح لدي الصورة أنهم مجرد مروجون ومستفيدون مادياً فقط، ونحن كمستهلكين فائدتنا لا تعني لهم شيئاً، ويتم خداعنا لكسب المال فقط، ونطالب فعلياً بتوضيح أن المادة المعروضة إعلان.

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تعرضت لخداع



محمد البلوشي، قال: يتوجب إفادة المستهلكين بأن المواد المعروضة مجرد إعلانات، وليست حقيقية، وعن تجربة شخصية، قال تعرضت لخداع بسبب اقتناء منتج بعد ترويج مشهور له، وفقدت الثقة بكل ما يتم عرضه من قبل المشاهير لعدم وجود مصداقية لدى البعض.

وأطالب بالتوضيح لأنه من حق المستهلك أن يعرف ماهية الإعلانات والمنتج من كل الزوايا حتى يتم اختيار المنتج الذي يناسب احتياجاته بشكل مناسب، وأرى ضرورة إيجاد ضوابط إلزامية تحكم الجميع بالالتزام بها، حيث إن البعض يتهاون، ولا يفكر إلا في القيمة المادية الذي سيتم الحصول عليه بمجرد الإعلان عنه، حيث إن مصلحة المستهلك تأتي بالدرجة الأولى، فإذا فقد المستهلك المصداقيته بهذه الإعلانات فلن يكون هناك داع من نشر الإعلانات، لأنه لن يحصل على استجابة مرضية من قبل المستهلك.



استصغار عقول المتابعين



أحمد بن ماجد إعلامي، قال ما يحصل الآن على مواقع التواصل بأن أحد المشاهير يظهر في منتج معين، ويدعي كذباً وافتراء أن المنتج هو جزء من أسلوب حياته اليومي، فهذا السلوك استصغار لعقول المتابعين والمستهلكين، وهذا يعتبر تدليساً وكذباً، لأنه أصلاً ليس كأسلوب حياة، بل بهدف التربّح والتكسب، والكارثة في الأمر أنك لا تستطيع أن تخالفه لأنه فعلياً سيدعي أن هذا المنتج جزء من أسلوب حياته، ويستخدمه فعلياً يومياً، ولا تستطيع أن تكشف حقيقة الأمر، والحل هو إلزام الشركة التجارية بتقديم تقارير للجهات المعنية بالدولة بأنها أعطت المشهور منتجاً ما في التاريخ المعين، ليروج له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يتم التأكد أن ذلك ليس جزءاً من يومه، بل دعاية مدفوعة، وأن ثمة اتفاقاً بين الطرفين، وأن هيئة الضرائب تلزم الشركات بضرائب غير الضريبة المتعارف عليها.



كثافة الرقابة



وأكد خالد البناي، أنه كمستهلك يرى أهمية تكثيف الرقابة على الإعلانات التجارية في حسابات مشاهير التواصل الاجتماعي، لأن هناك الكثير من المواد المعلنة غير واضحة، والمعلن لا يذكر كل التفاصيل، بالتالي يتعرض المستهلك للخداع عند تفكيره باقتناء المنتج، فيجد أن الجودة أقل، واختلافات أخرى في المادة، ولابد من توضيح أن المادة المعروضة هي إعلان مدفوع، ليكون المستهلك واعياً لحقيقة ما يود اقتناءه.



تحديد هوية الإعلان



أكد تعميم وزارة الثقافة والشباب أهمية تحديد هوية الإعلان، واستخدام لغة واضحة لا تترك أي التباس، وأن تظهر مميزة ومستقلة عن بقية المواد الأخرى التي تنتشر على الحساب، ووضع حدود تفصل الإعلان عن أي مادة أخرى، وفواصل زمنية في حالات البث. ووضع عبارة تشير إلى المادة الإعلانية، من خلال استخدام عبارة أو هاشتاج «مادة إعلانية»، أو «إعلان»، أو «إعلان مدفوع» بشكل واضح، غير مصحوبة بهاشتاجات عدة بحيث تصعب رؤيتها.

وأشار إلى أن استخدام عبارة «شكراً ل... الجهة المعلنة»، أو بالتعاون مع... «لا تعتبر كافية للإفصاح عن كون الإعلان تجارياً من عدمه».

وعلى مسؤولي المواقع الإلكترونية والمنصات الإخبارية الالتزام بشروط الإعلان، وأن يكون حقيقياً، وغير مبالغ فيه، وألا يؤدي إلى خلق أو لبس أو خلط بأي طريقة كانت، مع أسماء أو منتجات، أو أنشطة أخرى، وألا يتضمن الإعلان أي ادعاءات غير صحيحة، أو مضللة، أو كل ما ينطوي على شبهة الغش والتضليل.



سر التأثير



طالب د.إبراهيم الحوسني أستاذ مساعد في كلية الإعلام في جامعة عجمان، بضرورة التفريق ما بين المحتوى والمادة الإعلانية، وتميز المادة الإعلانية التي تعرض في حسابات المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي بذكر جملة مادة إعلانية مدفوعة، أو إعلان، وغيرها من التوضيح ليكون المستهلك واعياً بأن هذا المنتج الذي يعرض هو مدفوع الثمن، وليس جزءاً من الاستخدام اليومي للمشهور، كما يروج هو.

وقال: المؤثرون دائماً لهم تأثير كبير في المستهلكين، فهو قدوة بالنسبة لفئة كبيرة من أفراد المجتمع، فالشخصيات البارزة تكون متابعة من قبل أفراد المجتمع، وبالتالي تستغل الشركات الكبرى هذا التأثير بالترويج لمنتجات مختلفة عبر مشاهير التواصل، لما سيكون عليه إقبال كبير على المنتج، وحالياً، اختلفت الموازين، فقد يكون المؤثر يقدم محتوى غير هادف، ولكن لديه متابعون كثر، وبالتالي سيكون الإقبال كبيراً على حسابه من قبل عامة المجتمع، ومطلوباً من قبل الشركات للترويج للمنتجات، لافتاً إلى ضرورة أن يوضح المشهور أن المنتج المعروض هو مادة إعلانية وتطبيق اللوائح.