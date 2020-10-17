السعودية: أينما توجد المشاكل في المنطقة تجد إيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أنه أينما توجد المشاكل في المنطقة تجد إيران.

وأضاف الأمير فيصل في حوار عبر الفيديو كونفرنس مع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن إيران تدعم علناً الجماعات والخلايا الإرهابية والميليشيات المسلحة في لبنان والعراق واليمن ووصلت حتى إلى أمريكا الجنوبية.

ولفت الوزير السعودي إلى أن سياسات التنظيم الإيراني ووكلائه أدت إلى أزمة سياسية وإنسانية في اليمن الشقيق.

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وحول أزمة قطر مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، جدد الوزير، تمسك الدول الأربع «السعودية والإمارات والبحرين ومصر»، بمطالبها لحل أزمة قطر.

وفي ما يتعلق بالسلام في الشرق الأوسط، أكد على أهمية عودة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال الأمير فيصل إن جهود السلام في الشرق الأوسط ينبغي أن تركز على إعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات.

(وكالات)