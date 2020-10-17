حميد الشامسي: دواء جديد لسرطان الثدي في الإمارت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

أعلن الدكتور حميد الشامسي، استشاري أمراض الأورام والسرطان الحاصل على البورد الأمريكي والكندي للطب الباطني والأورام، والبروفيسور المشارك في جامعة الشارقة، رئيس جمعية الإمارات للأورام، عن توافر دواء جديد لسرطان الثدي، للمرة الأولى بالعالم وخارج الولايات المتحدة، ويختصر الدواء مدة العلاج من ساعات إلى 5 دقائق، عبر حقنة ذكية.

وأكد في تصريح خاص ل ”الخليج 365”، أن هذا الدواء المبتكر، يعزز مكانة الإمارات الطبية في العالم، كما يضيء على الخبرات الطبية المواطنة، ويدعم البحث العلمي، ويسهم في تعزيز مكانة أبوظبي للسياحة العلاجية. موضحاً أن العلاج يتاح لأول مرة واقعياً خارج نطاق التجارب العلمية، وبدون تسجيل آثار جانبية ومضاعفات، وهو يعزز راحة المريض، ويسهم في تقليل الكلف الباهظة على شركات التأمين الصحي التي يتكبدها القطاع الصحي في الدولة، عبر الخدمات التمريضية، وإشغال الأسرّة، وغيرها من الخدمات.

وأوضح أن أهم ميزة يوفرها العلاج الذكي المتوافر حالياً في الدولة إمكان أن يأخذ المريض الجرعة، عبر حقن نفسه، بدلاً من الذهاب المتكرر للمستشفيات، لأخذ الجرعات خلال 3 أسابيع، وهذا له أهمية كبرى في ظل انتشار الجائحة، حيث يسهم في وقاية مرضى السرطان من عدوى كوفيد-19، والخطورة المترتبة على صحة مرضى الأورام، لأن مناعتهم ضعيفة بسبب الأدوية التي يتناولونها، ما يزيد تعقيد حالتهم، لو تعرضوا للإصابة والمضاعفات الخطرة التي قد تصل إلى الوفاة.

وأضاف أن العلاج جرب للمرة الأولى على سيدة فلبينية، عمرها 42 عاماً. والحقنة تحتوي على تركيز عال من مادة PHESGO، TRASTUZUMAB AND PERTUZUMAB ومادة هلامية تمتص ببطء خلال 24 ساعة.

ولفت إلى أن الدواء حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في يونيو /حزيران الماضي، ثم رخصته الجهات الصحية في الدولة.